Украинская авиакомпания SkyUp начнет летать в Чехию из Киева, Львова и Харькова

Лоукостер открывает рейсы в октябре 2019 года. Полеты из Киева будут выполняться в Прагу, из Львова и Харькова — в Пардубице.

Фото: SkyUp Airlines

Билеты уже поступили в продажу. На маршруте Киев — Пардубице (будет выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям с 22 октября) стоимость начинается с 1150 крон, или 1247 гривен, Харьков — Прага (четверг, воскресенье с 17 октября) — с 1400 крон, или 1501 гривны, Львов — Прага (четверг, воскресенье) — с 950 крон, или 992 гривен, без учета багажа.

Авиакомпания также организует автобусный трансфер из аэропорта Пардубице в центр Праги. Стоимость — 3 евро в одну сторону и 5 евро туба-обратно.

Источник: SkyUp Airlines