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В пражском метро начали установку терминалов для бесконтактной покупки билетов

В пражском метро начали установку терминалов для бесконтактной покупки билетов

Александра Кириченко 92 0
Транспортное предприятие Праги (DPP) 30 июля начало установку в вестибюлях метро терминалов для бесконтактной оплаты проезда. Для их размещения используются стойки бывших валидаторов Opencard.
Фото: dpp.cz
В пражском метро начали установку терминалов для бесконтактной покупки билетов

До конца лета в метро появится 77 терминалов. Неохваченными останутся только новые станции «зеленой» ветки «Боржиславка», «Петршин» и «Немоцнице Мотол»: там нет готовых стоек, поэтому установка терминалов немного затянется. До конца января 2020 года автоматы будут работать в тестовом режиме. Кроме покупки билетов на 30, 90 минут или 24 часа в полной и льготной версиях они позволять проверить срок действия купонов на проездном Lítačka, платежной карте или другом носителе.

Напомним, с 26 апреля 2019 года терминалы для бесконтактной оплаты проезда работают во всех пражских трамваях. С этого момента и до конца июня пассажиры с их помощью закупили 433 300 билетов общей стоимостью 13,11 млн крон. Востребованность услуги растет: за один только июнь продано более 204 тысяч проездных документов на 6,2 млн крон. Чаще всего бесконтактными терминалами пользуются пассажиры маршрутов 22, 9, 17 и 97.

В DPP отмечают тот факт, что введение нового способа оплаты проезда практически не повлияло на частоту использования автоматов, размещенных на остановках.

Источник: dpp.cz 

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Темы
Прага транспорт Транспортное предприятие Праги метро
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