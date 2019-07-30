Медицинские туристы едут в Чехию ради пластических операций и искусственного оплодотворения

Больше, чем Чехия, медицинских туристов в Европе в прошлом году приняли только Испания, Германия, Португалия и Бельгия. Чаще всего такие гости обращаются в частные клиники, прежде всего офтальмологические.
«Среди других направлений, которые привлекают медицинских туристов, — пластическая хирургия, искусственное оплодотворение, лечение лишнего веса и стоматология», — рассказал Милан Кубек, президент Чешской медицинской палаты.
В то же время за год лечение за границей прошли всего около трех тысяч чехов. Большинство из них выбрали Германию.
Источник: prazsky.denik.cz