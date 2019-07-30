Медицинские туристы едут в Чехию ради пластических операций и искусственного оплодотворения

В 2018 году в Чехию ради плановых медицинских процедур приехали 20 тысяч иностранцев — в два раза больше, чем годом ранее. В основном они воспользовались платными услугами, средняя стоимость которых составила 155 тысяч крон.

Больше, чем Чехия, медицинских туристов в Европе в прошлом году приняли только Испания, Германия, Португалия и Бельгия. Чаще всего такие гости обращаются в частные клиники, прежде всего офтальмологические.

«Среди других направлений, которые привлекают медицинских туристов, — пластическая хирургия, искусственное оплодотворение, лечение лишнего веса и стоматология», — рассказал Милан Кубек, президент Чешской медицинской палаты.

В то же время за год лечение за границей прошли всего около трех тысяч чехов. Большинство из них выбрали Германию.



Источник: prazsky.denik.cz