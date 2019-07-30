Чешские архитекторы построят в Грузии новый город

Авторы проекта, получившего название Green Resort, — студии Chybík+Krištof и AiD team. Его реализацией также займется чешская компания, H20 Group Либора Власака. Стоимость проекта оценивается более чем в 200 млрд крон.
Инвесторами выступают чешские бизнесмены Радек Бразда, Марек Шик и Роман Вывода, а также словацко-грузинский предприниматель Леван Шеразадишвили. Они уже приобрели землю под строительство отеля и апартаментов и теперь ищут соинвесторов. На сентябрь партнеры запланировали выпуск облигаций стоимостью 400 млн крон.
В описании проекта делается упор на его технологичность и энергоэффективность, а также на уникальных целебных свойствах природы Грузии.
По данным Forbes.cz, команда Green Resort заручилась поддержкой властей Грузии и Аджарии.
Источник: tvarchitect.com