Минфин готовится отменить «супергрязную» зарплату и сократить налоговую нагрузку на работников

Чешское правительство обещает провести самую серьезную налоговую реформу за последние 11 лет, отменив так называемую «супегрязную» («супергрубую») зарплату. Если реформа состоится, в бюджет будет ежегодно поступать на 22 млрд крон меньше.

«Я готова вынести это на обсуждение коалиции в течение лета, пока нужно завершить работу над бюджетом. Если мы достигнем договоренности, изменения вступят в силу не раньше 2021 года», — заявила министр финансов Алена Шиллерова, представляющая партию ANO. Во входящих в коалицию левых партиях к инициативе относятся сдержанно, так как государству из-за сокращения поступлений может не хватить средств на повышение зарплат учителям и пенсий.

Сейчас работники в Чехии платят 15-процентный налог с «супергрязной» зарплаты, что соответствует 20,1% с «грязной», или «грубой» зарплаты. Согласно Минфину, «супергрязная» зарплата перестанет существовать, а налог с «грязной» будет снижен до 19%. Те, кто получает 20 тысяч крон, сможет каждый месяц сэкономить 220 крон, а люди с зарплатой в 50 тысяч крон — более 500 крон.

Планируемые изменения затронут более 4 млн работников.

«Супергрязную» зарплату ввело в 2008 году правительство Мирека Тополанека. Ее суть в том, что люди платят налог на доходы не только с «грязной» зарплаты, но и с отчислений на медицинское и социальное страхование, которые за них делает работодатель.

Источник: ceskatelevize.cz