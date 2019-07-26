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Прага представила художественные проекты для линии пражского метро D

Прага представила художественные проекты для линии пражского метро D

Марина Комарова 347 0
Администрация Праги представила художественные проекты для первых двух станций строящейся линии метро D — «Панкрац» и «Олбрахтова». В конкурсе победили художники Якуб Непраш и Владимир Коколиа.
Прага представила художественные проекты для линии пражского метро D
«Мы возвращаемся к первоначальной концепции, поскольку в проектировании и строительстве метрополитена в 1970-х и 1980-х годах участвовали лучшие инженеры и художники», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр.
 
По его словам, цель не в том, чтобы иметь лучшее метро «в советском блоке». Однако город хочет показать, что в Праге одно из лучших метро в мире. В жюри конкурса присутствовали директор коллекции современного искусства Национальной галереи Михал Новотны и архитектор Давид Вавра. По словам Новотны, каждая станция метро D будет иметь свою особенность, которая связана с названием и отражает «душу города».
 
Шейнгерр рассказал, что стоимость строительства участка метро от Панкраца до Писнице составляет около 57,5 млрд крон. Победители художественного конкурса получили по 50 тысяч крон за проект и 30 тысяч за участие. На победу претендовали восемь художников. По словам Новотны, пока не принято окончательное решение, будут ли все работы представлены в метро.
 
Источник: novinky.cz
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метро Прага художник транспорт
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