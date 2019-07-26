Прага представила художественные проекты для линии пражского метро D

Администрация Праги представила художественные проекты для первых двух станций строящейся линии метро D — «Панкрац» и «Олбрахтова». В конкурсе победили художники Якуб Непраш и Владимир Коколиа.

«Мы возвращаемся к первоначальной концепции, поскольку в проектировании и строительстве метрополитена в 1970-х и 1980-х годах участвовали лучшие инженеры и художники», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр.

По его словам, цель не в том, чтобы иметь лучшее метро «в советском блоке». Однако город хочет показать, что в Праге одно из лучших метро в мире. В жюри конкурса присутствовали директор коллекции современного искусства Национальной галереи Михал Новотны и архитектор Давид Вавра. По словам Новотны, каждая станция метро D будет иметь свою особенность, которая связана с названием и отражает «душу города».

Шейнгерр рассказал, что стоимость строительства участка метро от Панкраца до Писнице составляет около 57,5 млрд крон. Победители художественного конкурса получили по 50 тысяч крон за проект и 30 тысяч за участие. На победу претендовали восемь художников. По словам Новотны, пока не принято окончательное решение, будут ли все работы представлены в метро.