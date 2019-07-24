В первом полугодии 2019 года услугами пражского аэропорта воспользовались 7,84 млн пассажиров

Аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге обслужил более 7,84 млн пассажиров в первой половине текущего года. Это на 5% больше, чем в первом полугодии 2018-го. Чаще всего пассажиры совершали авиаперелеты в Лондон.

«Такой хороший результат был обусловлен установлением прямого соединения с девятью новыми пунктами назначения, появлением трех новых перевозчиков и увеличением частоты перелетов на десяти маршрутах», — рассказал Вацлав Ржехорж, председатель совета директоров пражского аэропорта.

Вывод из эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX с марта 2019 года, по его словам, не оказал существенного влияния на пассажиропоток. Среди самых популярных направлений наряду с Лондоном были Париж, Москва, Амстердам и Франкфурт.

Наиболее популярные направления по странам в 2018 году: Великобритания — 1 030 327 пассажиров, Италия — 675 681, Россия — 588 285, Франция — 567 988, Германия — 560 010.

По предварительным данным, в 2019 году количество перевезенных пассажиров превысит 17 млн человек. В прошлом году аэропорт обслужил рекордные 16,8 млн человек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz