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Производство автомобилей в Чехии за полгода сократилось на 1,5%

Производство автомобилей в Чехии за полгода сократилось на 1,5%

Марина Комарова 189 0
Спад, начавшийся в первом квартале, продолжился. Снижение в основном связано с сокращением производства Škoda Auto и Hyundai, сообщает Ассоциация автомобильной промышленности (SAP).
Производство автомобилей в Чехии за полгода сократилось на 1,5%

Škoda Auto, доля которой в производстве легковых автомобилей в Чешской Республике составляет почти две трети, сократила производство в первом полугодии 2019 года на 1,5%, до 470 тысяч автомобилей. 

Производство Hyundai упало на 6,3%, до 160 тысяч штук. С другой стороны, компания TPCA (Колин) увеличила производство на 5,9%, до 117 тысяч легковых автомобилей.

В первом квартале снижение производства легковых машин было более выраженным (-3,8%).

«Мы наблюдаем замедление темпов роста автомобильной промышленности по сравнению с предыдущими годами на основе данных членов нашей ассоциации и открытых источников. Положительный момент состоит в том, что, несмотря на значительное падение продаж, особенно в ЕС, эта тенденция еще не нашла существенного отражения в отечественном производстве», — заявил Зденек Петцл, директор секретариата SAP.

«Наши производители во многом ориентированы на экспорт. Рынок отражает хорошую конкурентоспособность чешских автомобилей в Европе и их стабильные продажи на важных рынках, особенно в Германии», — добавил он.

По данным ассоциации, 93% всех легковых автомобилей, произведенных в Чешской Республике, были отправлены за границу. Экспорт за указанный период сократился на 0,9%, до 694 тысяч штук. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Автомобили производство Чехия Skoda
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