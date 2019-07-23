Продажи новых квартир в Праге снизились

В первой половине этого года в Праге было продано 2318 новых квартир, что на 134 меньше, чем в первом полугодии 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи упали на 709 квартир, а с первым полугодием 2016-го — на 1297. Это самый низкий показатель за последние пять лет.

Такие данные приводятся в исследовании компании Ekospol.

«Меры регулирования Чешского национального банка (ЧНБ), которые значительно ограничили доступность ипотеки, стали серьезным ударом по рынку недвижимости. Де-факто они отрезали весь средний класс от собственного жилья в столице: по оценкам банков, около 20% заявителей не смогут получить ипотеку», — прокомментировал Эвжен Корец, глава компании Ekospol. По его словам, рынок новых квартир остается в кризисе.

«В прошлом году были ужесточены условия предоставления ипотеки. Те, кто был заинтересован в покупке квартиры, подготовились к этому заранее. Поэтому в текущем году на рынке меньше сделок», — сказал экономист ČSOB Петр Дуфек.

Среди других факторов слабых продаж он назвал более высокие процентные ставки по сравнению с предыдущими годами. Хотя ипотека в последние месяцы была относительно недорогой, процентные ставки по-прежнему значительно выше, чем в 2016 и 2017 годах. В то время средняя ставка составляла 2%.

Ekospol более 13 лет следит за рынком новых квартир в Праге. Методология разработчика также используется Институтом планирования и развития города Праги (IPR).

Источник: novinky.cz