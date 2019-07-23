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Иностранцы смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе

Иностранцы смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе

Марина Комарова 228 0
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому режим электронной визы распространяется на территорию Петербурга и Ленинградской области. С 1 июля 2019 года въезд по электронным визам был открыт в Калининградскую область.
Иностранцы смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к главе государства с просьбой ввести этот режим с 1 октября. По его словам, за счет электронных виз Петербург сможет увеличить турпоток с 8,2 до 12 млн человек в год.

Электронная виза действует в течение 30 дней с момента оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.

Введение электронных виз позволит привлечь в Санкт-Петербург самую платежеспособную категорию иностранных туристов — людей среднего возраста, сообщил ТАСС замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев.

«Это очень важный качественный рывок, потому что экономику туризма формирует средний класс. Сегодняшний — или уже вчерашний — туристский продукт Санкт-Петербурга очень во многом, если мы говорим об иностранных туристах, базировался на людях третьего возраста [пожилые люди]: например, это большая часть пассажиров круизных судов, которые тоже приезжали на 72 часа без виз», — сказал Корнеев.

Также, по мнению Корнеева, электронная виза позволяет формировать всесезонный туристский продукт. «Если летом, в белые ночи, где-то есть пик, то теперь есть огромное количество точек роста в течение года: событийные мероприятия, выставки, праздники, в зимний период — Масленица, Рождество православное, русская зима в Санкт-Петербурге. Количество продуктов может увеличиваться невероятно», — добавил замруководителя Ростуризма.

Источник: tass.ru

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Темы
визы Россия иностранцы туристы Туризм
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