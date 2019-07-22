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Задержка рейса или потерянный чемодан? Мобильное приложение сообщит, на какую компенсацию вы имеете право

Задержка рейса или потерянный чемодан? Мобильное приложение сообщит, на какую компенсацию вы имеете право

Марина Комарова 427 0
Новый онлайн-сервис Letecký kalkulátor укажет потребителям, на какую компенсацию они вправе рассчитывать, если авиакомпания потеряла багаж или отменила рейс.
Задержка рейса или потерянный чемодан? Мобильное приложение сообщит, на какую компенсацию вы имеете право

Онлайн-калькулятор доступен по данной ссылке и предназначен для того, чтобы пассажир мог узнать, на что он может рассчитывать в случае возникновения проблем в аэропорту. Например, если рейс из Праги в Барселону задерживается более чем на пять часов, путешественник имеет право на прохладительные напитки и компенсацию ущерба в размере 250 евро в зависимости от времени прибытия.

В целом, согласно действующему законодательству ЕС, в зависимости от продолжительности полета и задержки компенсация составляет от 250 до 600 евро. Также калькулятор информирует о выплатах в случае отмены рейса, утери или задержки багажа.

Автор оригинального калькулятора — норвежская неправительственная ассоциация по защите прав потребителей Forbrukerrådet, которая предоставила его Европейской сети потребительских центров. Калькулятор переведен на чешский язык.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
аэропорт Прага Чехия мобильный телефон авиакомпании
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