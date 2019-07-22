В прошлом году чехи проиграли 31 млрд крон в азартные игры

В прошлом году чехи потратили на азартные игры и лотереи 249,5 млрд крон, при этом в качестве выигрыша им вернулось 218,2 млрд крон. Таким образом, они проиграли около 31 млрд крон за год. Ставки сейчас все чаще делаются онлайн.

Об этом говорится в докладе, представленном правительству премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. В марте этого года 685 муниципалитетов из 6250 приняли постановление, регулирующее азартные игры на их территории. В том числе 418 местных администраций запретили лотереи и азартные игры полностью. Власти часто критикуют такие занятия, но в то же время используют их в качестве источника бюджетных поступлений. В прошлом году государство получило около 9,6 млрд крон в качестве налоговых поступлений от азартных игр. Это на 2,6 млрд крон меньше, чем в 2017-м.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова предложила обложить налогом выигрыши свыше 100 тысяч крон — в этом случае налоговая ставка будет составлять 15%. Данное предложение обсуждается в парламенте. Таким образом, около 1884 игроков крупнейшей лотерейной компании Чехии, которые получили выигрыши свыше 100 тысяч крон в 2018 году, при таких правилах должны были бы заплатить более 260 млн налогов.

Из доклада следует, что, как правило, в Чехии зависимы от азартных игр в основном мужчины в возрасте 25-34 лет. Чаще всего они используют игровые автоматы, а позже переходят на онлайн-игры. Зависимость они обнаруживают примерно после трех лет, однако только через четыре года начинают искать помощь у специалистов. Большинство игроков имеют огромные долги: например, у тех, кто начинает лечиться от игровой зависимости, они часто превышают 750 тысяч, а порой и миллион крон.

Источник: novinky.cz