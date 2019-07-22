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За полгода чешские фирмы и предприниматели заплатили 200 млрд крон НДС

За полгода чешские фирмы и предприниматели заплатили 200 млрд крон НДС

Марина Комарова 194 0
Налоговые органы Чехии за шесть месяцев 2019 года начислили НДС на общую сумму 200,1 млрд крон, что на 5,6 млрд крон больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Фото: Gabriela Krejčová, Novinky
За полгода чешские фирмы и предприниматели заплатили 200 млрд крон НДС

В том числе юрлица заплатили 99,1 млрд крон налога (на 5,9 млрд крон больше, чем за первое полугодие 2018 года), сообщает Финансовое управление Чехии. 

Часть суммы НДС будет перечислена в бюджеты краевых, городских и сельских администраций. В государственный бюджет из общей суммы поступит 135,5 млрд крон (на 4 млрд больше, чем годом ранее). 

Общая сумма налоговых поступлений в бюджет (за исключением социального страхования) в первом полугодии 2019 года составила 518,8 млрд крон —на 28,7 млрд крон (или на 5,9%) больше, чем за 6 месяцев 2018 года. 

Источник: novinky.cz

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Темы
налоги Чехия бюджет бизнес индивидуальный предприниматель
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