За полгода чешские фирмы и предприниматели заплатили 200 млрд крон НДС

Налоговые органы Чехии за шесть месяцев 2019 года начислили НДС на общую сумму 200,1 млрд крон, что на 5,6 млрд крон больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Фото: Gabriela Krejčová, Novinky

В том числе юрлица заплатили 99,1 млрд крон налога (на 5,9 млрд крон больше, чем за первое полугодие 2018 года), сообщает Финансовое управление Чехии.

Часть суммы НДС будет перечислена в бюджеты краевых, городских и сельских администраций. В государственный бюджет из общей суммы поступит 135,5 млрд крон (на 4 млрд больше, чем годом ранее).

Общая сумма налоговых поступлений в бюджет (за исключением социального страхования) в первом полугодии 2019 года составила 518,8 млрд крон —на 28,7 млрд крон (или на 5,9%) больше, чем за 6 месяцев 2018 года.

Источник: novinky.cz