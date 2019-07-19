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Прага запускает информационную кампанию для туристов

Прага запускает информационную кампанию для туристов

Марина Комарова 646 0
К концу сентября на улицах Праги будет организована информационная кампания с описанием правил, которые должны соблюдать туристы. Также в следующем году стартует долгосрочная кампания — ее основные темы определят результаты опроса агентства STEM/MARK.
Прага запускает информационную кампанию для туристов

«Мы следим за предыдущими опросами. Например, более 70% туристов приезжают в Прагу впервые, поэтому они не знакомы с правилами, которые здесь применяются. В этом году мы отмечаем регулярное нарушение тишины после 10 часов вечера, а также нарушение запрета на употребление алкоголя на улицах. Прага не должна больше восприниматься как город, где все можно», — пояснил директор Prague City Tourism Петр Слепичка.

Туристы увидят наружную рекламу перед главным железнодорожным вокзалом, в автобусах №119, которые ездят в аэропорт, а также в самых проблемных местах в центре города. В кампании будут также задействованы социальные сети, а некоторые клубы разместят плакаты прямо в витринах.

ПлакатыПримеры плакатов. Источник: пресс-служба мэрии Праги

Опросы STEM/MARK будут проводиться в самых популярных у туристов местах в центре Праги, где давно существуют проблемы с ночным шумом и беспорядком. Туристов спросят, откуда они приехали, как они путешествуют и с кем, какова их цель пребывания, живут ли они в отеле или пользуются Airbnb, а также знают ли они правила поведения в городе.

«Интервьюеры опросят иностранных туристов и гостей из других регионов Чехии в ходе личных интервью и запишут ответы в мобильном приложении. Все интервьюеры говорят по-английски и располагают анкетами на других языках. Так мы узнаем максимум информации о гостях и сможет выбрать наиболее эффективный таргетинг будущих кампаний», — рассказала Габриэла Шаманова из STEM/MARK.

В последние годы Прага изменила тактику в отношении туристов. Администрация больше не стремится привлекать новых гостей и работает над изменением имиджа Праги как дешевого алкогольного направления. Такиущие задачи — направить туристов за пределы центра города и привлекать их культурными мероприятиями.

Источник: praha.eu

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Темы
Прага туристы Опрос общественного мнения Туризм
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