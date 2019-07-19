Vodafone завершит сделку по покупке UPC 31 июля

Европейская комиссия разрешила мобильному оператору Vodafone приобрести провайдера кабельного телевидения и широкополосного интернета компанию Liberty Global. Это означает, что Vodafone станет владельцем кабельных сетей UPC в Чехии.

Сделка стоимостью 18,4 млрд евро (471 млрд крон) является одной из крупнейших в истории Vodafone. Liberty Global работает в Германии, Венгрии, Румынии и Чехии. Vodafone — второй по величине оператор мобильной связи в мире. Компания рассчитывает в результате покупки Liberty Global укрепить свои позиции на рынке Германии. Чтобы получить одобрение Еврокомиссии, Vodafone взял на себя обязательство предоставить конкуренту — Telefonica Deutschland — доступ к объединенной высокоскоростной широкополосной сети через недавно созданную компанию. Таким образом будет обеспечена защита конкуренции.

В Чешской Республике слияние приведет к усилению конкуренции и появлению новых услуг для частных потребителей и бизнес-клиентов благодаря объединению более чем 1 млн клиентов UPC Czech Republic с 3,9 млн клиентами Vodafone, заявил пресс-секретарь чешского представительства Vodafone Ондржей Луштинец. В компании говорят, что сделка будет закрыта к 31 июля.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz