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Vodafone завершит сделку по покупке UPC 31 июля

Vodafone завершит сделку по покупке UPC 31 июля

Марина Комарова 143 0
Европейская комиссия разрешила мобильному оператору Vodafone приобрести провайдера кабельного телевидения и широкополосного интернета компанию Liberty Global. Это означает, что Vodafone станет владельцем кабельных сетей UPC в Чехии.
Vodafone завершит сделку по покупке UPC 31 июля

Сделка стоимостью 18,4 млрд евро (471 млрд крон) является одной из крупнейших в истории Vodafone. Liberty Global работает в Германии, Венгрии, Румынии и Чехии. Vodafone — второй по величине оператор мобильной связи в мире. Компания рассчитывает в результате покупки Liberty Global укрепить свои позиции на рынке Германии. Чтобы получить одобрение Еврокомиссии, Vodafone взял на себя обязательство предоставить конкуренту — Telefonica Deutschland — доступ к объединенной высокоскоростной широкополосной сети через недавно созданную компанию. Таким образом будет обеспечена защита конкуренции.

В Чешской Республике слияние приведет к усилению конкуренции и появлению новых услуг для частных потребителей и бизнес-клиентов благодаря объединению более чем 1 млн клиентов UPC Czech Republic с 3,9 млн клиентами Vodafone, заявил пресс-секретарь чешского представительства Vodafone Ондржей Луштинец. В компании говорят, что сделка будет закрыта к 31 июля.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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интернет бизнес Германия Чехия
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