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На покупку жилья чехам нужно 11 годовых зарплат

На покупку жилья чехам нужно 11 годовых зарплат

Марина Комарова 1216 0
Согласно последнему исследованию компании Deloitte, чтобы приобрести квартиру площадью 70 кв. метров, чех должен потратить 11 своих годовых зарплат. Это самый высокий показатель среди 16 европейских стран.
На покупку жилья чехам нужно 11 годовых зарплат

«С 2015 года цены на недвижимость в Чешской Республике росли динамично, возможно, динамичнее всего в Европе. Это обусловлено несколькими факторами: квартир строится мало, не все проекты завершаются, люди воспринимают квартиры как очень хорошие инвестиции и на них большой спрос», — рассказал Петр Гана, управляющий менеджер по недвижимости компании Deloitte.

Второе место в рейтинге занимает Латвия, жители которой должны потратить на покупку жилья 10 годовых зарплат. Далее идут англичане (9,4 зарплаты), хорваты (7,9) и поляки (7,5). Быстрее всего на покупку недвижимости накопят португальцы (3,8 годовых оклада).

Цены на недвижимость в Чехии за прошлый год выросли примерно на 16,8% по сравнению с 2017 годом. Квартиры в Праге при этом подорожали на 22%. Средняя стоимость жилья составила 2,5 тысячи евро за квадратный метр (около 64 тысяч крон).

Исследование охватило рынок 16 европейских стран. Помимо Чехии, это Бельгия, Дания, Франция, Хорватия, Италия, Латвия, Венгрия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Австрия, Испания и Великобритания.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
недвижимость покупка недвижимости Прага Чехия зарплата Европа
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