Испорченное мясо чуть не попало в детский лагерь

Около 250 кг мяса и мясных продуктов перевозил фургон, который задержали ветеринары и таможенники в Южной Чехии. Мясо предназначалось для детского лагеря в деревне Росичка (Йиндржихув Градец), сообщил пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции Петр Майер.

«Транспортное средство не было оборудовано охлаждающим устройством для перевозки замороженных продуктов. Это отразилось на перевозимых продуктах, которые частично оттаяли, из упаковок вытекала вода. Контрольное измерение показало совершенно неудовлетворительную температуру», — рассказал Майер.

Перевозимое мясо не было промаркировано, документы отсутствовали. Инспекция также обнаружила, что перевозчик не зарегистрирован в областной ветеринарной инспекции. «На данный момент мы не будем конкретизировать, кто он, мы все еще расследуем этот случай», — добавил Майер, уточнив, что вся партия была уничтожена.

«Мы немедленно проверили информацию о некачественном мясе в лагере. Морозильные камеры были пусты, к счастью, мясо туда не попало. Так что у нас проблем нет. Поставки осуществлялись через другую компанию», — рассказала Кветослава Котрбова, директор региональной гигиенической станции в Ческе-Будеёвице. Она отметила, что детские лагеря в Южной Чехии будут находиться под строгим надзором гигиенистов.

О возможных проблемах с поставками в лагеря в других регионах сотрудники инспекции сообщили в Министерство здравоохранения. За нарушение закона о перевозке замороженных продуктов компании грозит штраф до 1 млн крон.

Источник: novinky.cz