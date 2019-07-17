Объем сделок с недвижимостью на чешском рынке вырос на 69%

Объем сделок с недвижимостью в Чешской Республике в первом полугодии увеличился на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 1,74 млрд евро (44,5 млрд крон). Почти 60% сделок были связаны с покупкой офисных зданий.

Большинство инвесторов — это граждане Чехии (34%), второе место занимают инвесторы из Южной Кореи (32%), сообщает консалтинговое агентство Cushman & Wakefield. Кроме того, на чешском рынке крупные сделки с недвижимостью совершают инвесторы из США (10%), Германии (7%), Канады (5%), Норвегии (4%) и Италии (4%).

«Спад на рынке сделок с недвижимостью в 2018 году был временным явлением, а не тенденцией. Активность на инвестиционном рынке продолжает расти, особенно в сегментах офисной и промышленной недвижимости. Общий объем транзакций увеличился на 69% в годовом исчислении, в том числе вдвое выросло количество сделок по офисным зданиям», — рассказал Михал Сотак, партнер Cushman & Wakefield.

По его словам, значительный рост обусловлен в основном продажей офисных зданий Waltrovka, Rustonka и Main Point Pankrác южнокорейским инвесторам. Сотак ожидает, что по итогам 2019 года объем сделок превысит 3 млрд евро (около 77 млрд крон). «В настоящее время завершена сделка, связанная с покупкой двух зданий, Palmovka Open Park 3 и 4. Мы ожидаем, что к концу года будет продано еще несколько объектов недвижимости среднего размера», — добавил он.

Источник: idnes.cz