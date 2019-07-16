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Шпроты Giana будут изъяты из продажи: в банке обнаружили металлический фрагмент

Шпроты Giana будут изъяты из продажи: в банке обнаружили металлический фрагмент

Марина Комарова 386 0
Ветеринарная инспекция постановила изъять из продажи более 24 тысяч банок шпрот в масле Giana, изготовленных латвийской компанией. В Чехии эти консервы продают в том числе крупные торговые сети.
Шпроты Giana будут изъяты из продажи: в банке обнаружили металлический фрагмент

В одной из банок покупатель обнаружил металлический фрагмент, заявил пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции Петр Ворличек.

Партия имеет маркировку L3182 с датой производства 1 марта 2019 года и датой минимального срока годности до 1 марта 2022 года. Производитель — SIA NS ESTATE (Латвия).

«Шпроты были переданы от грузополучателя в Злинском крае в магазины “Глобус”, “Алберт”, “Теско”, COOP, интернет-магазин “Кошик”, а также другим, более мелким розничным продавцам. Клиенты, которые приобрели продукт, могут вернуть его в точке продажи», — сказал Ворличек.

Это уже второй случай изъятия из продажи продуктов по распоряжению ветеринарной инспекции за месяц. В начале июля в замороженных куриных шницелях из Германии (производитель — Mantos International Food) были обнаружены куски пластмассы. Сколько таких упаковок было продано, специалисты установить не смогли. Материнская компания Iceland Foods оценила риск как высокий и решила полностью прекратить продажу этого продукта, подвергнув его утилизации.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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продукты Чехия магазины
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