В этом году физлица и фирмы в Чехии сдали 2,8 млн налоговых деклараций

В этом году индивидуальные предприниматели и компании в Чехии сдали в налоговые органы 2,8 млн деклараций, что на 200 тысяч больше, чем в 2018-м.

Из общего числа отчетов 2,3 млн приходится на физлица и 485 тысяч — на предприятия. Более 22% физических лиц подали декларации в электронном виде, сообщает Финансовое управление Чехии.

«По сравнению с 2017 годом увеличилось количество налогоплательщиков, которые имеют дополнительный доход, не связанный с основной работой», — рассказала Татьяна Рихтерова, директор Финансового управления. В прошлом году число активных налогоплательщиков — физлиц выросло на 30 тысяч, юридических лиц — на 24 тысяч.

Электронную форму подачи отчета в этом году выбрали 22,6% налогоплательщиков — физических лиц, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 18%. Что касается компаний, большинство из них предоставляют декларации в электронном виде (93%).

«Все больше и больше налогоплательщиков используют электронную форму подачи деклараций каждый год, поэтому мы интенсивно работаем над проектом “Мои налоги”, который сделает эту процедуру еще проще. Мы считаем, что электронная подача в будущем станет привлекательной для большинства налогоплательщиков», — отметила Рихтерова.