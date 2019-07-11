В прошлом году чехи из-за засухи собрали на треть меньше грибов

Среднестатистическая чешская семья в прошлом году из-за засухи собрала только около 6,6 кг грибов, что на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года.

В 2018 году чехи собрали лесных плодов на 4,57 млрд крон, свидетельствуют результаты опроса агентства STEM/MARK, который проводится ежегодно в сотрудничестве с Чешским университетом естественных наук в Праге. Результаты опроса прилагаются к отчету Минсельхоза о состоянии лесов и лесного хозяйства.

«В целом было собрано 27 900 тонн лесных культур, что очень мало по сравнению с ранее установленным показателем в 39 000 тонн. А в 2017 году был установлен своего рода рекорд — 41 300 тонн», — указывают авторы исследования. На снижение показателя повлияла сильная засуха, которая привела к массовой гибели хвойных и других деревьев.

Посещаемость лесов находится на среднем уровне — около 20 раз на одного жителя Чехии. «Половина людей ходит в лес хотя бы раз в месяц. Те, кто не хотел или не мог посещать лес в 2018 году, составляли 15%», — следует из данных опроса.

В анкетировании, которое проводилось в прошлом году с конца ноября по декабрь, участвовали 1034 человека.

Источник: domaci.ihned.cz