Депутаты приняли в первом чтении проект закона об увеличении пособия на ребенка до 300 тысяч крон

Увеличение с нынешних 220 тысяч до 300 тысяч крон с 1 января 2020 года будет распространяться не только на новорожденных, но и на детей в возрасте до четырех лет, которым к моменту вступления закона в силу еще не выплачено пособие в полном объеме.

Соответствующее предложение правительства Чехии поддержал в среду чешский парламент. Таким образом, в следующем году дополнительные расходы бюджета, связанные с увеличением выплат на детей, составят 8,6 млрд крон, а общие затраты превысят 32,9 млрд крон.

Если проект будет принят в трех чтениях и подписан президентом, в случае получения пособия в течение трех лет его ежемесячный размер составит около 9700 вместо нынешних 7000 крон.

В настоящее время родительское пособие получают в общей сложности 277 тысяч человек. Чаще всего они предпочитают ежемесячные выплаты в размере от 6000 до 7500 крон. Самый популярный вариант — это трехлетний декрет. Однако растет число матерей и отцов, которые распределяют субсидию на более длительный период времени и, следовательно, получают меньшие суммы. Это может быть связано с тем, что они рассчитывают на увеличение пособия после 1 января 2020 года. Максимально возможная ежемесячная выплата составляет 40 тысяч крон, но получить ее могут только люди с доходом выше среднего.