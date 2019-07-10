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Чешские депутаты одобрили увеличение пенсий на 900 крон

Чешские депутаты одобрили увеличение пенсий на 900 крон

Марина Комарова 531 0
В среду депутаты чешского парламента приняли поправку, согласно которой пенсии будут увеличены на 900 крон с 1 января 2020 года. Таким образом, средний размер пенсии в Чехии составит 14 200 крон.
Фото: Roman Vondrouš, ČTK
Чешские депутаты одобрили увеличение пенсий на 900 крон

«Для девяти из десяти пенсионеров размер ежемесячной пенсии увеличится как минимум на 750 крон. Самый низкий размер пенсии составит 10 750 крон», — сказала Яна Малачова, министр труда и социальной политики Чехии.

В действительности правительство Чехии не прибавляет 900 крон к пенсиям, поскольку те по закону должны быть увеличены на 50% роста реальной заработной платы и роста цен за рассматриваемый период. Таким образом, предполагаемая разовая надбавка выше установленной законом индексации составляет около 200 крон. Представители оппозиции указали на это в своем выступлении.

«Пенсионеры заслуживают достойных пенсий, и нам нужно начать работать над этим сейчас, чтобы через 10-20 лет выполнить эту задачу», — заявила Маркета Адамова (TOP 09).

«Наше предложение — защитить пенсионеров от бедности. Пожилые люди находятся в очень сложной ситуации», — сказала Малачова.

Она также напомнила о готовящейся комплексной пенсионной реформе. «У нас готова пенсионная реформа. Я представлю предложение осенью. Это будет набор из пяти-десяти ключевых изменений. Мы будем искать поддержку у всех политических партий», — добавила Малачова.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
пенсия пенсионеры Парламент ЧР Чехия
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