Чешские депутаты одобрили увеличение пенсий на 900 крон

В среду депутаты чешского парламента приняли поправку, согласно которой пенсии будут увеличены на 900 крон с 1 января 2020 года. Таким образом, средний размер пенсии в Чехии составит 14 200 крон.

Фото: Roman Vondrouš, ČTK

«Для девяти из десяти пенсионеров размер ежемесячной пенсии увеличится как минимум на 750 крон. Самый низкий размер пенсии составит 10 750 крон», — сказала Яна Малачова, министр труда и социальной политики Чехии.

В действительности правительство Чехии не прибавляет 900 крон к пенсиям, поскольку те по закону должны быть увеличены на 50% роста реальной заработной платы и роста цен за рассматриваемый период. Таким образом, предполагаемая разовая надбавка выше установленной законом индексации составляет около 200 крон. Представители оппозиции указали на это в своем выступлении.

«Пенсионеры заслуживают достойных пенсий, и нам нужно начать работать над этим сейчас, чтобы через 10-20 лет выполнить эту задачу», — заявила Маркета Адамова (TOP 09).

«Наше предложение — защитить пенсионеров от бедности. Пожилые люди находятся в очень сложной ситуации», — сказала Малачова.

Она также напомнила о готовящейся комплексной пенсионной реформе. «У нас готова пенсионная реформа. Я представлю предложение осенью. Это будет набор из пяти-десяти ключевых изменений. Мы будем искать поддержку у всех политических партий», — добавила Малачова.

Источник: novinky.cz