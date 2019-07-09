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В 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев

В 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев

Марина Комарова 310 0
Количество иностранцев, нелегально работавших в республике в 2018 году, по сравнению с 2017 годом увеличилось на 100%, в основном за счет граждан государств, не входящих в Европейский союз.
В 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев

Согласно отчету о борьбе с нелегальным трудоустройством Министерства труда и социальных дел Чехии за 2018 год, четыре из пяти таких работников были украинцами. По мнению Торговой палаты, хотя проект «Режим Украина» действует уже три года, из-за административного и налогового бремени он не такой гибкий, как хотелось бы. Несмотря на то, что квота для украинских работников недавно была увеличена вдвое (до 20 тысяч человек), чешским компаниям этого явно не хватает: сейчас открыто более 500 тысяч вакансий.

«Число нелегальных работников растет, потому что работодатели готовы рисковать ради выполнения своих заказов», — заявили в Министерстве труда и социальных дел. 

В прошлом году инспекторы министерства наложили 500 штрафов, общая сумма которых превысила 150 млн крон. Проверке подверглись около 7,5 тысячи объектов, в основном строительные компании, склады и логистические центры. В 7,2 тысячи были обнаружены нарушения закона, в 1000 компаниях нелегально работали около 4600 человек. Три четверти из них прибыли из стран, не входящих в ЕС, и только 5% — из Евросоюза (в основном словаки, румыны и болгары). 

В ноябре квоту на работников в рамках проекта «Режим Украина» планируется увеличить до 40 тысяч человек. «Сейчас рассмотрения заявления приходится ждать в течение 96 дней с момента размещения в базе информации о кандидате. Обработка заявления занимает еще от 30 до 60 дней», — говорят в Союзе промышленности и транспорта. Кроме того, небольшие фирмы, у которых менее шести сотрудников, не имеют доступа к этому проекту.

Торговая палата обрабатывает 80% запросов по украинским работникам. За три года более 5900 компаний обратились в ведомство в рамках проекта «Режим Украина», трудоустроено было свыше 32 тысяч человек.

Источник: e15.cz

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Темы
работа Чехия иностранцы украинцы Украина
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