В июне безработица в Чехии осталась на уровне 2,6%

Уровень безработицы в Чешской Республике в июне, как и в мае, составил 2,6%, хотя в предыдущие четыре месяца этот показатель постоянно снижался. Тем не менее количество ищущих работу несколько сократилось по сравнению с маем, примерно на пять тысяч человек, до 195 723.

Количество вакансий выросло до 342 510, сообщает Управление труда Чешской Республики. Однако, по мнению аналитиков, замедление экономики вскоре окажет влияние на чешский рынок труда, доля безработных перестанет падать, и тенденция изменится.

«Работодатели по-прежнему заинтересованы в новых сотрудниках, в основном в технических и промышленных секторах. В то же время они предпочитают брать иностранцев на ряд должностей», — рассказала Катержина Садилкова, генеральный директор Управления труда Чешской Республики. На рынок также влияют сезонные работы.

По словам аналитиков, на рынке труда нет свободных людей. «В компаниях не хватает квалифицированных мастеров, требуются представители рабочих профессий, а также ИТ-специалисты», — отметила Садилкова. Увеличение безработицы в этом году был зафиксировано только в январе.

Таким образом, замедление экономического роста пока не отражается на безработице. Однако вчерашние данные по промышленному сектору показали, что занятость в этом секторе снижается.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz