В Минтрансе Чехии рассказали о переговорах с Россией по авиаперевозкам

Министерства транспорта Чехии и России ведут интенсивные переговоры, чтобы урегулировать спорные вопросы в области авиасообщения, рассказал представитель чешского ведомства Франтишек Йемелка.

Он подчеркнул, что чешская сторона заинтересована в достижении компромисса. Переговоры проходят по электронной почте, с чешской стороны их ведет директор отдела гражданской авиации Минтранса Зденек Йелинек, уточнил Йемелка.

«Мы отправили российским коллегам письмо, ждем, как они отреагируют на него. Несмотря на предстоящие в Чехии завтра и послезавтра праздники, переговоры в эти дни продолжатся, и, возможно, мы сможем сообщить в субботу или воскресенье об их результатах», — заключил он.

2 июля «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за того, что чешские авиационные власти аннулировали разрешения на полеты. Как заявили в Праге, это было связано с тем, что Москва не разрешила Czech Airlines выполнять рейсы по маршруту Прага — Сеул по транссибирским трассам.

В российском Минтрансе заявили, что решение чешской стороны нарушает соглашение о воздушном сообщении, и пообещали решить вопрос в сжатые сроки. Через несколько часов Чехия отменила ограничения до 7 июля. Как уточнили в чешском Минтрансе, это стало ответом на аналогичное решение Москвы.

Источник: ria.ru