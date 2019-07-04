В среднем расходы чехов на жилье составляют 5606 крон в месяц

Расходы на жилье являются наиболее значимой статьей бюджета для большинства семей в Чехии. Для девятой части чехов такие траты составляют почти половину от общей суммы заработка.

Расходы на жилье включают в себя арендную плату, затраты на энергию, воду, канализацию и др. С другой стороны, к ним не относятся ипотечные платежи, взносы на покупку жилья или стоимость ремонта.

Четыре из пяти чешских семей живут в собственной квартире или доме. Согласно последним данным Чешского статистического управления, 57% проживают в квартирах, а 43% имеют свой дом.

Статистика показывает, что регулярные ежемесячные расходы домохозяйств на жилье в 2018 году составили в среднем 5 606 чешских крон. Люди, живущие в своих собственных домах, тратят около 4 859 крон. Больше всего платят те, кто проживает в съемных квартирах (в среднем 8 588 крон).

Для владельцев семейных домов в прошлом году были наиболее существенны расходы на электроэнергию и газ. Вместе они составляли почти две трети от общей стоимости жилья (в среднем 3 205 крон в месяц).

Год за годом чешские домохозяйства воспринимают расходы на жилье все более спокойно. В то время как пять лет назад 27% семей определяли их как тяжелое бремя, в 2017 году таких было 22%, а в прошлом году — лишь 19%. Люди старше 65 лет, которые живут одни, и одинокие родители с детьми чаще считают свои расходы на проживание тяжелым бременем, в 25 и 40% случаев соответственно.

С другой стороны, каждая девятая чешская семья вообще не считает расходы на жилье проблемой.

Источник: novinky.cz