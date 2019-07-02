Российские авиакомпании отменяют рейсы в Чехию

«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» отменили рейсы в Прагу и Карловы Вары, запланированные на 2 июля, из-за решения Чехии отозвать выданные ранее разрешения на полеты. Комментариев от чешской стороны пока не поступало.

«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Прагу, а авиакомпания «Победа» — в Карловы Вары. Как сообщают российские авиакомпании, это произошло из-за отзыва чешской стороной соответствующих разрешений. «Несмотря на то, что у “Аэрофлота” есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — заявило руководство крупнейшей российской авиакомпании во вторник, 2 июля.

В связи с этим 2 июля отменены рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 по маршруту Москва — Прага — Москва, два рейса по тому же маршруту, SU2012/2013 и SU2024/2025, будут выполнены. Пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на двух оставшихся либо передаваться другим перевозчикам, сообщает «Аэрофлот».

Пресс-служба «Уральских авиалиний» также сообщила об аннулировании Чехией разрешений на полеты в Прагу со 2 июля. В связи с этим рейсы У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага, а также обратные, запланированные на этот день, пока задерживаются на неопределенный срок, как указано в заявлении авиакомпании в Facebook.

По данным Интерфакса, лоукостер «Победа» также отменяет 2 июля рейсы Москва — Карловы Вары.

С чем именно связано решение авиационных властей Чехии отозвать разрешения, пока неизвестно. Какой-либо информации от чешской стороны пока нет.

Из российских авиалиний в Прагу летает только «Аэрофлот». Дважды в день тот же рейс выполняют «Чешские авиалинии». «Уральские авиалинии» летают в чешскую столицу из подмосковного Жуковского.

Источник: dw.com