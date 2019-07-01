Чешский национальный банк предупредил о поддельных банкнотах

Регулятор сообщил, что в стране появились подделки денежных купюр номиналом 500 крон (2009 год выпуска) и 1000 крон (2008 год выпуска).

Пока подделки обнаружены в небольшом количестве на Мораве (Оломоуц, Брно, Шумперк, Острава), однако могут быстро распространиться по всей территории республики. У поддельных банкнот используется фрагмент защитной полосы, которая присутствует на банкнотах номиналом 100 (2018 год) и 500 крон (2009 год выпуска). В целом подделки некачественные: по пятибалльной шкале они оцениваются на 4 при максимальной оценке 1.

Основные средства защиты (водяной знак, скрытое изображение) либо полностью отсутствуют, либо плохо имитируются, то есть напечатаны одновременно с рисунком банкноты, а микротексты нечитаемы, сообщает пресс-служба ЧНБ.

Источник: cnb.cz