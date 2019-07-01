Власти прекращают сдавать землю в аренду циркам шапито

Во многих городах Чехии местные администрации перестают сдавать циркам земельные участки. Таким образом они реагируют на петиции граждан, негативно относящихся к представлениям с участием животных.

Так, например, такие меры уже приняты в Зноймо, администрация Брно готовится последовать этому примеру. В некоторых других городах цирковые представления все еще разрешены, однако поданы ходатайства с требованием ввести ограничения.

В чешском городе Табор жители собирают подписи за запрет представлений с участием животных, они намерены передать петицию в городской совет в начале учебного года.

Владельцы цирков шапито заявили о дискриминации и готовят иск, однако, по словам адвокатов, им вряд ли удастся выиграть судебный процесс. «Аренда земли цирком для бизнеса — это его предпринимательский риск, который заключается в том, что человек, у которого цирк просит землю в аренду, может и отказаться», — говорит юрист Ян Кубала.

Владелец цирка Berousek Йиржи Бероусек считает, что проблемы, с которыми сегодня сталкиваются шапито, связаны с делом одного из членов большой цирковой семьи, который, как ни парадоксально, сам не работает в этом бизнесе. Суд недавно приговорил Людвика Бероусека к условному сроку за то, что в его зоопарках незаконно убивали тигров. По словам Йиржи Бероусека, проблемы цирков обострились с тех пор, как полиция обнародовала информацию о деле.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz