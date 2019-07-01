Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.43
USD
22.45
RUB
0.36
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
01d 32 °C
Власти прекращают сдавать землю в аренду циркам шапито

Власти прекращают сдавать землю в аренду циркам шапито

Марина Комарова 145 0
Во многих городах Чехии местные администрации перестают сдавать циркам земельные участки. Таким образом они реагируют на петиции граждан, негативно относящихся к представлениям с участием животных.
Власти прекращают сдавать землю в аренду циркам шапито

Так, например, такие меры уже приняты в Зноймо, администрация Брно готовится последовать этому примеру. В некоторых других городах цирковые представления все еще разрешены, однако поданы ходатайства с требованием ввести ограничения.

В чешском городе Табор жители собирают подписи за запрет представлений с участием животных, они намерены передать петицию в городской совет в начале учебного года. 

Владельцы цирков шапито заявили о дискриминации и готовят иск, однако, по словам адвокатов, им вряд ли удастся выиграть судебный процесс. «Аренда земли цирком для бизнеса — это его предпринимательский риск, который заключается в том, что человек, у которого цирк просит землю в аренду, может и отказаться», — говорит юрист Ян Кубала.

Владелец цирка Berousek Йиржи Бероусек считает, что проблемы, с которыми сегодня сталкиваются шапито, связаны с делом одного из членов большой цирковой семьи, который, как ни парадоксально, сам не работает в этом бизнесе. Суд недавно приговорил Людвика Бероусека к условному сроку за то, что в его зоопарках незаконно убивали тигров. По словам Йиржи Бероусека, проблемы цирков обострились с тех пор, как полиция обнародовала информацию о деле. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Цирк Чехия
Читайте
по теме 
Цирка не будет. В Словакии запретили чешское шапито
16.03.2019 10:32 Общество
Цирка не будет. В Словакии запретили чешское шапито
2031 0
Вход свободный: обзор бесплатных событий в Праге в июле 2016
04.07.2016 12:57 Культура
Вход свободный: обзор бесплатных событий в Праге в июле 2016
4381 0
Что делать в Праге на неделе с 12 по 18 февраля
12.02.2016 09:47 Культура
Что делать в Праге на неделе с 12 по 18 февраля
5376 0
Фестиваль циркового искусства Letni Letna стартовал в Праге
18.08.2014 08:46 Культура
Фестиваль циркового искусства Letni Letna стартовал в Праге
2435 0
Последние новости:
01
июля
На станции «Пражскего повстани» люди ждали 20 минут, чтобы выйти из метро
01.07.2019 12:12 Общество
На станции «Пражскего повстани» люди ждали 20 минут, чтобы выйти из метро
205 0
Треть молодых чехов живут с родителями
01.07.2019 08:59 Общество
Треть молодых чехов живут с родителями
233 0
В Праге пройдет международная выставка роботов
01.07.2019 09:51 Пресс-релизы
В Праге пройдет международная выставка роботов
203 0
30
июня
Организаторы назначили дату гей-парада в Праге
30.06.2019 11:45 Общество
Организаторы назначили дату гей-парада в Праге
1295 0
29
июня
В Праге с воскресенья запрещено разводить огонь и курить в парках
29.06.2019 19:55 Общество
В Праге с воскресенья запрещено разводить огонь и курить в парках
1289 0
28
июня
В Чехии подростки могут официально подрабатывать на каникулах с 15 лет
28.06.2019 14:35 Экономика
В Чехии подростки могут официально подрабатывать на каникулах с 15 лет
1252 0
Пражский выставочный центр открывает новые игровые площадки и места для отдыха
28.06.2019 11:57 Экономика
Пражский выставочный центр открывает новые игровые площадки и места для отдыха
1012 0
Чехи стали меньше наказывать детей за плохие оценки
28.06.2019 10:31 Общество
Чехи стали меньше наказывать детей за плохие оценки
528 0
Шесть из десяти жителей Чехии инвестируют в недвижимость
28.06.2019 09:12 Экономика
Шесть из десяти жителей Чехии инвестируют в недвижимость
1354 0
27
июня
Пассажиров пражского метро в ближайшие дни ждут серьезные неудобства
27.06.2019 17:23 Общество
Пассажиров пражского метро в ближайшие дни ждут серьезные неудобства
2156 0


Мобильная версия