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В Чехии подростки могут официально подрабатывать на каникулах с 15 лет

В Чехии подростки могут официально подрабатывать на каникулах с 15 лет

Марина Комарова 290 0
Мотивация зарабатывать деньги — одна из основ финансовой грамотности. Во время летних подработок, так называемых бригад, дети могут осознать ценность денег и то, насколько сложно бывает заработать на собственные нужды.
В Чехии подростки могут официально подрабатывать на каникулах с 15 лет
Дети с 15 лет или по окончании школы в Чехии могут официально работать. Подрабатывать им разрешено и раньше, но только если их деятельность связана с культурной, художественной, спортивной или рекламной сферами. Однако даже в этом случае необходимо получить разрешение от Бюро по трудоустройству, а родители должны дать согласие на подработку.
 
«Хорошо, когда дети ищут бригаду, чтобы посмотреть, походит ли им конкретный вид деятельности, нравится ли им ходить на такую работу, чтобы потом не считать минуты до конца рабочего дня», — говорит Ленка Мужичкова, методист банка Česká spořitelna.
 
Однако в детских бригадах встречаются подводные камни. «Никогда не платите никаких вступительных взносов посреднику, чтобы присоединиться к программе. По закону взимать их запрещено», — говорит Иржи Хальбрштат, менеджер по подбору персонала и маркетингу ManpowerGroup.
 
«В случае бригад за границей посредник иногда заранее требует оплату проезда или залог за проживание. Это также может быть предупреждающим знаком. Прежде чем что-то платить, проверьте историю работы посредника и отзывы в интернете. Нужно, чтобы все было подтверждено заранее, в письменной форме, особенно заработная плата и тип работы», — поясняет он. Также Хальбрштат подчеркивает, что подписание контракта обязательно.
 
Сверхурочная работа и ночные смены для подростков запрещены законом, продолжительность смены не должна превышать 8 часов, а общее количество часов в неделю должно составлять не более 40.
 
Источник: novinky.cz
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работа Чехия дети
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