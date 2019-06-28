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Пражский выставочный центр открывает новые игровые площадки и места для отдыха

Пражский выставочный центр открывает новые игровые площадки и места для отдыха

Марина Комарова 97 0
Пражский выставочный центр открывает летний сезон. Помимо новых аттракционов, спортивных площадок и мест для пикника посетителей ждет терраса ресторана Pražan и детская веревочная тропа среди деревьев.
Пражский выставочный центр открывает новые игровые площадки и места для отдыха

«Мы продолжаем превращать выставочный центр в современное социально-культурное пространство для разнообразных развлечений и занятий спортом. К лету мы подготовили несколько новинок, начиная с веревочной тропы и заканчивая фитнес-центром. Также в июле жители Праги смогут искупаться в открытом бассейне», — рассказал Томаш Хюбл, председатель совета директоров выставочного комплекса.

В нижней части выставочного центра Голешовице посетители могут найти детскую канатную дорогу, спортивные и тренировочные площадки, а в середине июля здесь появятся места для пикника с общественными электрическими грилями. 

«Новый совет директоров смог возродить комплекс к этому лету. В парке смогут проводить время семьи с детьми, спортсмены и пожилые люди. Именно так должна выглядеть современная зона отдыха. Также мы готовим новые питьевые фонтанчики, душевые на открытом воздухе и водные аттракционы», — рассказал заместитель мэра Праги Павел Выгнанек.

Ресторан Pražan, помимо приятного времяпровождения на террасе и вкусных блюд, предложит посетителям богатую культурную программу, включая летний кинотеатр. В середине июля рядом с детской площадкой откроются кафе и кондитерская.

Источник: praha.eu

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