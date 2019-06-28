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Шесть из десяти чехов инвестируют в недвижимость

Шесть из десяти чехов инвестируют в недвижимость

Марина Комарова 26 0
Хотя недвижимость стоит дорого в сравнении с доходами большей части населения Чехии, возможно, именно из-за этого за последние пять лет она стала примерно вдвое дороже. Среди чехов это самый популярный способ инвестиций.
Шесть из десяти чехов инвестируют в недвижимость

В ходе опроса, проведенного Expobank CZ, почти 60% респондентов назвали недвижимость основным инвестиционным инструментом. Квартиры, дома или земельные участки интересны чехам не только для собственного жилья, но и как инвестиционный инструмент для всей семьи. По оценкам девелоперов, около 30% квартир, в основном в крупных городах, были приобретены как местными жителями, так и иностранцами в качестве инвестиций.

Примерно треть респондентов выбирают в качестве инвестиционного инструмента накопительные счета. Около 25% чехов также используют паевые инвестиционные фонды и облигации. Пятая часть опрошенных инвестирует в драгоценные металлы.

«Золото, серебро, платина сохраняют ценность. Они держат реальную цену в отличие от денег», - сказал Владимир Бруна, глава компании Golden Gate.

Источник: novinky.cz

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Темы
инвестиции Чехия недвижимость покупка недвижимости деньги банки
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