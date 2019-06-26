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В Праге официально проживают 1,3 млн человек, в действительности – свыше 1,55 млн

В Праге официально проживают 1,3 млн человек, в действительности – свыше 1,55 млн

Марина Комарова 28 0
По данным Чешского статистического управления в Праге на 1 января 2019 года проживали 1,3 млн человек. Однако реально число находящихся в Праге гораздо выше – около 1,55 человек.
В Праге официально проживают 1,3 млн человек, в действительности – свыше 1,55 млн

Если же взять в расчет туристов и людей, приезжающих в столицу каждый день на работу, то общее количество составит около 1,75 млн человек. Растущее число жителей Праги предъявляет значительные требования к местному общественному транспорту. Например, некоторые линии метро уже работают на пределе своих возможностей в часы пик.

При этом более ранние прогнозы, подготовленные городом, предусматривали, что в 2030 году население Праги достигнет 1,4 млн жителей. Однако, по словам аналитиков, эта цифра уже давно превышена. Согласно обновленным данным, в Праге в настоящее время на одну квартиру приходится 2,49 человек, а не 2,1, как сообщалось до сих пор.

Разница между официальными данными и данными операторов в основном обусловлена тем, что жители Праги находятся в мегаполисе, не будучи постоянными жителями. 

При этом спрос на жилье в мегаполисе неуклонно растет, а объемы жилищного строительства за последние десять лет резко сократились. Все это приводит к огромному росту цен на новые квартиры, которые выросли примерно на 90% с 2015 года. 

Высокие цены на жилье заставляют большую часть жителей Праги переезжать в отдаленные районы мегаполиса или Среднюю Чехию. Отсутствие квартир в Праге также значительно увеличивает среднюю цену на недвижимость в районах Прага-Восток и Прага-Запад (на несколько миллионов). 

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Темы
Прага Чехия статистика туристы работа недвижимость покупка недвижимости
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