Unipetrol приостановил прием нефти из трубопровода «Дружба» в связи с загрязнением

Повышенное содержание хлорорганических соединений было зафиксировано в российской нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба», на границе Украины и Словакии, заявил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

Фото: Дмитрий Коротаев, Ъ

«Действительно, на словацко-украинской границе отмечено загрязнение», — сказал Гавличек, слова которого приводит агентство ČTK. Министр пояснил, что в Чехию все еще поступает чистая нефть, и прежде, чем до границы Чехии дойдет загрязненное сырье, пройдет не менее двух дней.

При этом председатель управления государственных резервов Чехии Павел Швагр сообщил, что чешская нефтеперерабатывающая компания Unipetrol приостановила прием нефти из «Дружбы».

«Unipetrol прекратил отбор из трубопровода “Дружба” из-за загрязнения хлоридами. Пробы изучаются. Мы отслеживаем ситуацию», — написал Швагр на своей странице в Twitter.

В то же время словацкая нефтетранспортная компания Transpetrol не подтвердила информацию о загрязнении нефти. По данным предприятия, транспортировка сырья продолжается в штатном режиме.

Источник: rns.online