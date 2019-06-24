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Министр промышленности Чехии пожаловался на нехватку рабочей силы

Министр промышленности Чехии пожаловался на нехватку рабочей силы

Марина Комарова 343 0
Нехватка рабочей силы сегодня является самым большим препятствием для экономического роста Чехии. В связи с этим правительство увеличило квоту для иностранных работников до 50 тысяч человек в год. Но это не окончательная цифра — квоты будут расти, заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек, выступая на Чешском телевидении.
Фото: Jan Handrejch, Právo
Министр промышленности Чехии пожаловался на нехватку рабочей силы

«Сейчас мы удвоили квоту для украинцев. Таким образом, в упрощенном режиме 40 тысяч человек смогут приезжать в Чехию каждый год. Мы также увеличиваем квоты для работников из других стран, таких как Беларусь, Казахстан и Индия. Таким образом, мы выполняем пожелание Чешской торговой палаты о 50 тысячах новых иностранных работников в год», — рассказал Гавличек.

В то время как в 2001 году в Чешской Республике было только 103 тысячи иностранных рабочих, в 2018-м этот показатель составлял 568 тысяч человек.

Однако экономист Илона Швигликова считает ошибкой увеличение квот. «Из-за рубежа приедут еще 50 тысяч человек, дешевая рабочая сила для сборочных цехов, — это шаг назад. Чешская экономика будет по-прежнему выстраиваться так, чтобы был недостаток низкоквалифицированной рабочей силы. Это не согласуется с национальной экономической стратегией Чешской Республики до 2030 года, которую в настоящее время готовит Министерство промышленности и торговли», — сказала она.

Гавличек в связи с этим заявил, что правительство намерено инвестировать в автоматизацию производства, но на это требуется время. Стратегия будет предложена правительству, и ее планируется утвердить в этом году.

Источник: novinky.cz

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Темы
работа Чехия иностранцы
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