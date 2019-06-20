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Ставки по ипотеке в Чехии в мае вновь снизились

Ставки по ипотеке в Чехии в мае вновь снизились

Марина Комарова 285 0
Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в мае сократилась до 2,80%, тогда как в апреле этот показатель составлял 2,85%. Ставки по ипотеке в Чехии снижаются четвертый месяц подряд, сообщает Fincentrum Hypoindex. Самый низкий показатель был в декабре 2016 года — 1,77%.
Ставки по ипотеке в Чехии в мае вновь снизились

Низкие ставки привлекли больше клиентов в банки, чем в апреле. В мае было заключено 6 977 ипотечных сделок, что на 582 больше, чем в предыдущем месяце. Люди оформили ипотечные кредиты на общую сумму 15,9 млрд крон, что примерно на 1,3 млрд больше, чем в апреле. Это самый высокий объем с ноября прошлого года.

«Из-за низкого объема новых ипотечных кредитов многие ипотечные брокеры не получают вознаграждения. Банкиры пытаются изменить плачевную ситуацию, снизив процентные ставки. Однако это не решает фундаментальную проблему завышенных цен на недвижимость. Одним словом, у многих людей недостаточно денег, чтобы купить слишком дорогое жилье», — рассказал Штепан Кржечек, главный экономист BH Securities. По его словам, в июне мы, вероятно, увидим такое же количество новых ипотечных кредитов, как и в мае. 

Рост цен на жилье за последние пятнадцать лет опередил рост средней заработной платы. По словам специалиста по ипотеке ChytryHonza.cz Даниэля Хорняка, падение ставок и, следовательно, удешевление ипотечных кредитов являются основными причинами растущего объема ипотеки. «Мы уже можем получить ставку 2,49% для пятилетней фиксации», — отметил он.

В первом квартале 2019 года новые квартиры в Праге подорожали примерно на 20%. В среднем стоимость одного квадратного метра в новостройках в чешской столице составляет 105 тысяч крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
ипотеки недвижимость покупка недвижимости Прага Чехия банки
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