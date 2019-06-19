В Праге начали строительство четвертой линии метро

В среду, 19 июня, в чешской столице был в торжественной обстановке дан старт строительству линии метро D. Работы, которые на самом деле направлены на исследование почвы, начались у метро «Панкрац», на углу улиц Budějovická и Na Strži.

Фото: 420on.cz

В мероприятии участвовали мэр Праги Зденек Гржиб, заместитель мэра по вопросам транспорта Адам Шайнгерр и по вопросам земельного развития и планирования Петр Главачек, ответственный за финансовую политику столицы Павел Выганек, заместитель по вопросам окружающей среды, инфраструктуры и технической безопасности Петр Глубучек, а также руководитель Транспортного предприятия Праги Петр Витовский, главы предприятий Metrostav и Hochtief и другие. Чиновники и бизнесмены символически пробурили асфальт и загрузили его в ковш бульдозеров, чем, как пошутили участники, ускорили ход работ на две недели.

Фоторепортаж 420on.cz о начале работ можно посмотреть здесь.

Де-факто речь пока идет не о строительстве как таковом, а о геологических исследованиях. Если все пойдет по плану, прокладка метро начнется приблизительно через год и вырытые для изысканий шахты и тоннели будут использоваться уже при непосредственном строительстве метрополитена.

«Дамы, джентльмены, дети, линии D быть!» — заявил мэр Праги. Заместитель градоначальника по вопросам транспорта. Адам Шайнгерр в свою очередь напомнил, что прокладка линий A, B и C стало для Праги главной стройкой прошлого века, и предположил, что строительство линии D войдет в историю как стройка века нынешнего. Также он выразил надежду, что пассажиры смогут воспользоваться «синей» веткой через девять лет. Шайнгер отметил, что в последние десять месяцев к подготовке геологических изысканий приложила огромные усилия целая команда профессионалов. Он уточнил, что для фактического строительства метро будет использовано 90% вырытых при исследовании тоннелей и шахт.

«Я рад, что строительство, которое поможет всему югу Праги, продвинется на один шаг. Построив линию D, мы получим опорную транспортную конструкцию для юга столицы», — заявил Петр Глубучек, отметив вклад, которое запуск новой ветки метро внесет в улучшение экологической ситуации в Праге.

Напомним, стоимость геологического исследования, рассчитанного на три года, составит 1,58 млрд крон. Геологическая разведка предоставит подробную информацию о состоянии почвы. Исходя из этого будет доработан план следующих этапов строительства.

Разговоры о прокладке четвертой линии пражского метро ведутся уже более десяти лет, и за это время изначальный проект претерпел серьезные изменения. Согласно актуальному проекту, «синяя» ветка протянется от станции метро «Площадь мира» (уже есть на «зеленой» ветке) через «Панкрац» («красная» ветка) до конечной остановки «Депо Писнице». Она будет состоять из десяти станций. Первым будет построен участок между станциями «Панкрац» и «Олбрахтова».