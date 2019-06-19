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Vodafone предложил безлимитное скачивание данных только тем, кто пользуется интернетом дома

Vodafone предложил безлимитное скачивание данных только тем, кто пользуется интернетом дома

Марина Комарова 288 0
В среду Vodafone решил ответить на летнюю акцию T-Mobile и предложил новые тарифы с неограниченным лимитом мобильных данных. Однако обязательным условием является наличие домашнего интернета от Vodafone.
Vodafone предложил безлимитное скачивание данных только тем, кто пользуется интернетом дома

Стоимость пакетов с безлимитным интернетом начинается от 599 крон. Тем не менее такой тариф действует лишь в том случае, если клиент также приобрел домашний интернет и как минимум четыре человека в семье пользуются услугами Vodafone. В целом пакет с безлимитом для четырех человек будет стоить 2795 крон в месяц. Если предложение используют двое, цена всего пакета с двумя SIM-картами и неограниченным домашним интернетом составит 2396 крон.

«Предложение разработано для семей и фирм, подключенных к стационарному интернету от Vodafone, который в настоящее время доступен для 99% из них», — заявил Петр Дворжак, генеральный директор Vodafone в Чешской Республике.

По его словам, сейчас идеальное время для нового предложения. «Год назад мы говорили, что безлимитная мобильная передача данных не может быть введена в Чешской Республике без высококачественной фиксированной инфраструктуры», — сказал Дворжак, добавив, что внутреннее покрытие в настоящее время достигло уровня, позволяющего предложить неограниченные данные.

«Мы видим высокий спрос на более качественные услуги передачи данных, поэтому решили больше не ждать», — объяснил Дворжак.

Как уже сообщал 420on.cz, вчера мобильный оператор T-Mobile предложил неограниченное скачивание данных. Активировать услугу можно в период с 20 июня по 31 августа. Трафик будет безлимитным в течение 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Источник: novinky.cz

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Темы
мобильный телефон мобильная связь интернет Чехия
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