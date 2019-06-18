Чешский мобильный оператор предложил безлимитный интернет-трафик

Чешский оператор T-Mobile первым предложил неограниченное скачивание данных. Активировать услугу можно в период с 20 июня по 31 августа. Трафик будет безлимитным в течение 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Предложение распространяется на постоянных клиентов с голосовым тарифом, которые имеют определенный лимит данных или карту Twist с активным ежемесячным или годовым пакетом. Неограниченный интернет-трафик можно будет использовать в пределах Европейского союза. Корпоративные клиенты также смогут активировать летний пакет T-Mobile.

Два года назад компания представила новые тарифы со значительно более высокими лимитами данных. Менее чем через год оператор начал предоставлять клиентам дополнительные пакеты в рамках программы Magenta 1.

Как отреагируют на нововведение конкуренты, пока неизвестно. Скорее всего, Vodafone, готовит аналогичное предложение, подробности будут объявлены к концу недели.

По словам пресс-секретаря O2 Люции Юнгманновой, в настоящее время компания добавляет 2 Гб мобильных данных к безлимитным голосовым тарифам. «Мы пока не можем сообщить конкретные планы на будущее», — добавила она.

Vodafone запланировал на среду пресс-конференцию, но ее тема пока не объявлена.

По сравнению с европейскими странами цены на мобильный интернет в Чехии одни из самых высоких. При этом безлимитные пакеты интернет-трафика уже доступны в нескольких государствах.

Ранее цены на передачу мобильных данных в Чешской Республике подвергались критике со стороны правительства и оппозиционных политиков. Конкуренции, которая приведет к снижению цен, будет способствовать выход на рынок четвертого оператора. Он может состояться после аукциона 5G-частот, запланированного на осень.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz