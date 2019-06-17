Чешская торговая инспекция в 2019 году выявила три случая дискриминации иностранцев

Некоторые фирмы по-прежнему взимают с иностранцев более высокую плату за товары или услуги, чем с местных жителей. Три таких случая в текущем году зафиксировала Чешская торговая инспекция.

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Еще два случая дискриминации иностранцев не были связаны с продажей товаров или услуг, сообщил пресс-секретарь Чешской торговой инспекции Иржи Фрёлих. В общей сложности инспекторы провели 102 проверки и в пяти случаях обнаружили признаки дискриминации.

«В частности, было три случая, когда англоговорящих потребителей заставляли платить за так называемый сервис, который при этом не оплачивали люди, говорящие на чешском», — сказал Фрёлих.

Кроме того, в одном случае агент по недвижимости отказал в аренде квартиры иностранцу, а в другом случае женщине-инвалиду не разрешили посетить выставку из-за собаки-поводыря, которая ее сопровождала.

В связи с доказанными фактами дискриминации инспекция в первом квартале 2019 года наложила семь штрафов на общую сумму 125 тысяч крон. Часть из них связана с более ранними нарушениями.

Источник: novinky.cz