Чешская торговая инспекция в 2019 году выявила три случая дискриминации иностранцев

Еще два случая дискриминации иностранцев не были связаны с продажей товаров или услуг, сообщил пресс-секретарь Чешской торговой инспекции Иржи Фрёлих. В общей сложности инспекторы провели 102 проверки и в пяти случаях обнаружили признаки дискриминации.
«В частности, было три случая, когда англоговорящих потребителей заставляли платить за так называемый сервис, который при этом не оплачивали люди, говорящие на чешском», — сказал Фрёлих.
Кроме того, в одном случае агент по недвижимости отказал в аренде квартиры иностранцу, а в другом случае женщине-инвалиду не разрешили посетить выставку из-за собаки-поводыря, которая ее сопровождала.
В связи с доказанными фактами дискриминации инспекция в первом квартале 2019 года наложила семь штрафов на общую сумму 125 тысяч крон. Часть из них связана с более ранними нарушениями.
Источник: novinky.cz