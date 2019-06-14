Mall Group продаст одному из своих акционеров прайс-агрегатор Heureka

Новым владельцем Heureka станет один из трех нынешних акционеров Mall Group — PPF Group Петра Келлнера, совладельцы Даниэль Кржетински и Патрик Ткач или инвестиционная группа Rockaway. Полученные от сделки 7,5 млрд крон пойдут на развитие бизнеса Mall Group.

Об этом рассказал Якуб Гаврлант, совладелец и генеральный директор Mall Group, в которую входит прайс-агрегатор Heureka.

Возможная продажа Heureka стала обсуждаться в прошлом году. По словам Гаврланта, поступили два предложения от претендентов из-за рубежа, которые оценили компанию в сумму не выше 7,5 млрд крон. В итоге нынешние владельцы изменили свою стратегию. По словам гендиректора Mall Group, операционная прибыль агрегатора в 2018 году увеличилась на десятки процентов по сравнению с 2017 годом, до 546 млн крон.

Гаврлант напомнил, что некоторые конкурирующие интернет-магазины в прошлом протестовали против того, что Heureka будет частью группы Mall. Они утверждали, что прайс-агрегатор утратит беспристрастность и станет отдавать предпочтение товарам компаний Mall Group. Поэтому некоторые интернет-магазины покинули Heureka (например, Alza).

В Mall Group, в которую, помимо Mall.cz, также входят магазины CZC.cz, Košík.cz и Vivantis, PPF принадлежит 40% акций, столько же имеют Кржетински и Ткач, оставшиеся 20% контролирует Rockaway.

В группе компаний работает более двух тысяч человек, а объем продаж в прошлом году превысил 16 млрд крон. Помимо Чешской Республики, Mall Group предлагает свои услуги в шести других странах Центральной и Восточной Европы.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz