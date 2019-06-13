Чешская компания поможет построить в Обнинске центр протонной терапии

На территории Калужской области к 2024 году будет создан центр протонной терапии для лечения онкологических заболеваний. Оператор проекта — инженерно-маркетинговый центр концерна «Вега», входящий в «Росэлектронику». Чешская компания Proton Therapy Development выступит в качестве соинвестора.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) между ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, холдингом «Росэлектроника», госкорпорацией «Ростех» и чешской Proton Therapy Development. Общий объем инвестиций в проект составит около 12 млрд рублей.

На церемонии подписания присутствовал заместитель министра здравоохранения Чешской Республики Роман Примула. «Мы построили в своей стране протонный центр полного цикла лечения. Это, на наш взгляд, очень перспективный метод, особенно по определенным нозологиям, и мы бы хотели использовать опыт российских коллег для тиражирования таких центров», — сказал он.

«В Праге расположена одна из ведущих мировых клиник в этой области, поэтому опыт чешских коллег важен для нас, — заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. — Центр протонной терапии, который появится в Калужском регионе, будет оборудован по самым высоким технологическим стандартам».

«Протонная терапия — это авангард современной ядерной медицины. Преимущество методики состоит в том, что протоны выделяют свою энергию точно в месте локализации раковой опухоли, не затрагивая здоровые ткани. Это самое эффективное средство лечения многих типов онкологических заболеваний без хирургического вмешательства, особенно это важно в лечении детей», — сказал глава Proton Therapy Development Людек Подола.

С 2020 года в России этот метод войдет в программу высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств ОМС.

Источник: obninsk.ru