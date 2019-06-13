Нелегальное размещение иностранцев — миллиардный бизнес

В Чехии работает почти полмиллиона иностранцев. Они зачастую живут в подвалах, офисах или частных домах, переоборудованных под незаконные общежития. Как правило, несколько человек спят в одной комнате и платят по пять тысяч крон за место в месяц. Это прибыльный и, как правило, не облагаемый налогом бизнес, оборот которого, по данным полиции, составляет миллиарды крон.

«Здесь шесть лет назад умерла женщина, официально дом пуст... Мы обрались в полицию, и 16 человек были выселены их этого дома. В маленьком доме находилось больше людей, чем на всей улице», — рассказал Павел Новотны, староста района Прага-Ржепорие. Он расклеивал листовки в районе, чтобы объяснить рабочим: проверки направлены не против них, а против владельцев недвижимости, незаконно сдающих помещения в аренду. При этом арендодатели не регистрируют жильцов-иностранцев и не платят за них налоги.

«Проблема в том, что таких арендодателей очень много. В Праге, по нашим оценкам, их десятки тысяч», — заявил Войтех Пиатак, главный инспектор полиции по делам иностранцев.

Это подтверждает иностранный рабочий Илья: «В трех- или четырехкомнатной квартире в каждой комнате по пять, шесть парней. Когда три, это здорово». По его словам, месячная плата составляет от пяти до шести тысяч крон за одну кровать.

Журналисты Чешского телевидения обнаружили одно из общежитий прямо в центре Праги, на улице Оплеталова. «Мы приехали официально и связались с компанией. Ее директор привел нас сюда и зарегистрировал в полиции по делам иностранцев», — сообщил украинский рабочий.

«Мы можем действовать только в соответствии с законом о строительстве. Практически невозможно доказать владельцу или арендатору, что в его доме или квартире — общежитие. По сути, это не в наших силах», — сказал пресс-секретарь администрации Праги 8 Ян Макке.

«Финансовое управление, получая какую-либо информацию о незаконной деятельности, должно провести расследование. Однако данная незаконная деятельность ведется в пределах частной собственности, а финансовое управление может работать только в установленных законом рамках. Разумеется, такое расследование проводить очень сложно», — отметил пресс-секретарь Главного финансового управления Петр Габань.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz