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Население Чехии растет за счет мигрантов

Население Чехии растет за счет мигрантов

Марина Комарова 36 0
Население Чешской Республики достигло 10,65 млн человек в первом квартале этого года. Об этом сообщило Чешское статистическое управление.
Население Чехии растет за счет мигрантов

По сравнению с предыдущим кварталом население выросло на 3 000 человек. Увеличение числа жителей республики связано исключительно с миграцией. Почти 17 тыс. человек переехали в Чешскую Республику за первые три месяца этого года, а 10 тыс. эмигрировали.

В первом квартале родилось более 26 000 детей, но погибло около 30 000 человек. «Средняя продолжительность жизни составляет 76,4 года, как и в 2018 году. Для мужчин это 73,1 года, для женщин - 79,8 года», - отмечают статистики.

Жители Чехии в первом квартале заключили 3763 брака, разводов было зарегистрировано 5740. Вне брака родились 48,4% детей.

Источник: novinky.cz

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Темы
дети статистика иностранцы Чехия население
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