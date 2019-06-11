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Доходы топ-100 чешских компаний превысили 3 трлн крон

Доходы топ-100 чешских компаний превысили 3 трлн крон

Марина Комарова 194 0
Суммарные доходы первой сотни самых успешных компаний Чехии в прошлом году впервые превысили 3 трлн крон. В 2017 году доходы топ-100 предприятий страны составляли 2,6 трлн крон.
Доходы топ-100 чешских компаний превысили 3 трлн крон

Прибыль крупнейших чешских компаний в 2018 году выросла на 12,3%, до 209,6 млрд крон. По словам организаторов, первое место в топ-100 вновь занял производитель автомобилей Škoda Auto — компания показала самые высокие показатели продаж и наибольшую прибыль.

Согласно рейтингу Czech Top 100, выручка Škoda Auto за отчетный период составила 416,7 млрд крон, что на 9,7 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вторую строчку рейтинга занимает ČEZ с показателем 184,5 млрд крон, третье — энергетический и промышленный холдинг EPH с объемом продаж 179,5 млрд крон. Холдинг Agrofert, в прошлом году занимавший третье место, опустился на четвертую строчку с объемом продаж в 157,5 млрд крон. Пятое место заняла компания Unipetrol (130 млрд крон).

В прошлом году Škoda Auto добилась лучшей прибыли до налогообложения, 35,1 млрд крон, что на 4 млрд крон меньше, чем в 2017 году. На втором месте по прибыльности — компания EPH (24,4 млрд крон), на третьем — ČEZ (13,5 млрд), а четвертое место занимает оператор мобильной связи T-Mobile (11,4 млрд).

«44 компании, вошедшие в топ-100, занимаются бизнесом, а треть — производством», — добавил главный аналитик Bisnode Зденек Деметер.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
бизнес Чехия экономика Автомобили Skoda
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