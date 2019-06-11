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В мае уровень безработицы в Чехии снизился до 2,6%

В мае уровень безработицы в Чехии снизился до 2,6%

Марина Комарова 116 0
Если в апреле уровень безработицы составлял 2,7%, то в мае он снизился до 2,6%. Без работы в Чехии сейчас 200 675 человек, что является самым низким показателем с мая 1997 года. Число рабочих мест снова увеличилось, их количество по-прежнему превышает число безработных.
В мае уровень безработицы в Чехии снизился до 2,6%

В конце мая зарегистрировано 346 552 вакансии, сообщили в Министерстве труда Чешской Республики. По данным Бюро труда, ситуация на рынке соответствовала долгосрочному тренду и сезону: работы в строительстве, гастрономии, туризме, сельском хозяйстве, садоводстве, лесном хозяйстве, рыболовстве в мае и июне в полном разгаре.

«Ситуация по всей стране относительно благоприятна, поскольку ни в одном из районов уровень безработицы не превышает семи процентов, что исключительно хорошо в общеевропейском масштабе», — сказал главный аналитик Czech Fund Лукаш Кованда. Самый высокий уровень безработицы был отмечен в мае в районе Карвины и составил 6,8%.

Некоторые признаки замедления появились на рынке труда Германии, где уровень безработицы в мае впервые с 2013 года увеличился, сообщил главный экономист ING Bank Якуб Сейдлер. Тем не менее, по мнению аналитиков, безработица останется низкой в течение всего года.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
безработица работа Чехия
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