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Чешские водители все чаще покупают не новые, а подержанные автомобили

Чешские водители все чаще покупают не новые, а подержанные автомобили

Марина Комарова 447 0
Чешские водители предпочитают покупать подержанные автомобили, а продажи новых машин стремительно падают. По словам экономистов, новые авто покупать невыгодно, поэтому чехи выбирают трех-пятилетние.
Чешские водители все чаще покупают не новые, а подержанные автомобили

«Продажи подержанных автомобилей растут из года в год, можно утверждать, что в нашем случае этот показатель составляет десятки процентов ежегодно», — рассказал Павел Фолтын, представитель компании Auto Esa.

Покупатели знают, что новая машина теряет свою стоимость примерно на 10-20% практически сразу после того, как покинула автосалон. «Например, трехлетний автомобиль продается за половину изначальной цены», — подтвердил директор Ассоциации дилеров подержанных автомобилей Петр Прикрыл.

Приблизительно 800 тысяч подержанных авто и около 200 тысяч новых продаются ежегодно в Чешской Республике.

Чешские водители становятся все более требовательными к комфорту и к оборудованию, установленному в машине. Например, кондиционер стал практически обязательным критерием. «Клиенты сегодня покупают автомобили, которые лучше оснащены; для будущего владельца важен пробег, происхождение и документы», — пояснил генеральный директор AAA Auto Петр Ванечек.

Растут продажи семейных автомобилей — универсальных и внедорожников, в которых могут поместиться до семи человек. Автоматическая коробка передач является преимуществом. Дизельные машины продаются так же часто, как бензиновые. «Чешский клиент относительно консервативен, поэтому делает ставку на проверенную безопасность», — добавил Ванечек. Экономисты говорят, что спрос на подержанные и новые автомобили в следующем году будет расти.
 
Источник: auto.tn.nova.cz

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Темы
Автомобили Чехия
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