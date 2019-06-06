Водителя-иностранца остановила полиция: тест на алкоголь показал 4 промилле

42-летний иностранец на автомобиле Hyundai Santafe был остановлен полицейскими в городе Градец-Кралове. Тест на наличие алкоголя показал почти четыре промилле. Мужчина сказал, что пил водку, но это было два дня назад. Суд запретил ему управлять автомобилем, иностранец был депортирован из Чехии.

Сотрудники полиции остановили машину в селе Неханице в воскресенье днем, во время стандартной проверки также был проведен тест на наличие алкоголя.

«Устройство показало почти 3,9 промилле. Полицейские отобрали у мужчины водительские права и доставили его в следственный изолятор», — рассказала пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.

В понедельник, когда водитель протрезвел, полицейские допросили его. Мужчина сказал, что пил водку с другом в четверг и пятницу. В субботу он якобы уже не пил, а в воскресенье сел за руль автомобиля. По данным полиции, задержанный так и не признался, что все еще мог быть пьян.

Дело рассматривалось в суде в упрощенном порядке в течение нескольких дней. Был наложен двухлетний запрет на вождение, кроме того, мужчину депортировали из Чешской Республики, сообщила Кормошова.

Источник: novinky.cz