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Профсоюзы не согласны с повышением зарплат для украинских рабочих

Профсоюзы не согласны с повышением зарплат для украинских рабочих

Марина Комарова 151 0
Представители Торгово-промышленной палаты Чехии и профсоюзов поддерживают усилия правительства по привлечению большего количества иностранных рабочих в Чешскую Республику. Однако они возмущены решением кабинета министров, в соответствии с которым минимальная зарплата для граждан Украины будет на 20% выше, чем зарплата чехов.
Фото: Jaroslav Soukup, Novinky
Профсоюзы не согласны с повышением зарплат для украинских рабочих

По мнению правительства, это должно гарантировать, что чешские работники не будут вытеснены с рынка труда. Однако Торгово-промышленная палата Чешской Республики (ТПП) и Ассоциация независимых профсоюзов (ASO) напомнили, что кабинет министров повышает размер минимальной заработной платы для украинских рабочих в 1,2 раза, что противоречит Трудовому кодексу, поскольку нарушает принцип равной оплаты труда. 

«Постановление правительства противоречит закону. Это дискриминационное правило, которое создает преимущества иностранным рабочим перед чешскими, с чем мы не можем согласиться. Иностранцы не могут иметь лучшие условия труда, чем граждане Чехии», — заявил пресс-секретарь ТПП Мирослав Диро. 

По мнению Ассоциации независимых профсоюзов, положение правительства о зарплате для украинцев также нарушает Европейскую социальную хартию.

В зависимости от профессии и сложности работы гарантированная заработная плата в настоящее время составляет от 13 350 до 26 700 крон. 

Глава Чешско-Моравской ассоциации профсоюзов CMKOS Йозеф Стредула отметил, что эта мера предназначена в первую очередь для предотвращения злоупотреблений в отношении иностранных работников. Он указал на объявления о вакансиях с очень низкой заработной платой, на которые чешские рабочие не претендуют. «Затем эти вакансии будут предложены иностранцам, которые согласятся на такие условия», — добавил он.

Как уже сообщал 420on.cz, правительство Чехии поддержало расширение программы «Режим Украина», согласно которой каждый год в республике смогут быть трудоустроены 40 тысяч украинских граждан. Сейчас квота составляет 19 600 человек.

Источник: novinky.cz

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Темы
зарплата Чехия работа украинцы Украина Прага правительство профсоюз
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